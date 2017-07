Dance Dance Dance: Darum musste Sophia Thomalla gehen - Bislang war man eher davon ausgegangen, dass Sophia Thomalla schlichtweg andere Projekte habe oder derzeit lieber Zeit mit ihrem neuen Freund Gavin Rossdale in den USA verbringe. Doch offenbar habe sie "Dance Dance Dance" nicht ohne Konflikte verlassen.

"Die Produktion fand Sophias Sprüche zu heftig. 'Dance Dance Dance' soll eine Familien-Sendung sein. Da war ihnen Sophias Art ein Dorn im Auge, sie nimmt eben kein Blatt vor den Mund", erklärt ein Produktionsinsider gegenüber der Closer. Sophia Thomalla sah das angeblich anders, wollte das sagen, was ihr in den Sinn kam und sich nicht an derartige Vorgaben halten und sich selbst zensieren.

"Dance Dance Dance"-Aus ist für alle ein Gewinn

Ob Sophia Thomalla nun "Dance Dance Dance" verlassen, gegangen wurde, oder man sich darauf einigte, dass es einfach nicht passt, ist bislang noch nicht bekannt. Aber jetzt ist wenigstens klar, warum plötzlich Ruth Moschner in der Jury sitzt. "Ruth erfüllt in den Augen der Verantwortlichen genau das, was eine Familien-Sendung braucht. Sie ist witzig, aber nicht so vorlaut wie Sophia", heißt es weiter.

Sophia Thomalla passt das offenbar ganz gut in den Kram, denn derzeit verbringt sie ohnehin viel Zeit in den USA mit ihrem neuen Freund Gavin Rossdale. Es wird zudem gemunkelt, dass sie über seine Kontakte nun auch Projekte dort in Aussicht habe. So gesehen ist das "Dance Dance Dance"-Aus bestimmt nicht das Schlimmst, was ihr hätte passieren können.