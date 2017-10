"Dance Dance Dance": Sie sind jetzt schon die Gewinner

Finale! Heute tanzen die Promi bei "Dance Dance Dance" um den Pokal. Bahar Kizil und Sandy Mölling, Prince Damien und Luca Hänni und auch David Odonkor und seine Frau Suzan wollen unbedingt aufs Siegertreppchen. Doch der Gewinner steht offenbar schon längst fest!

"Dance Dance Dance": Sind Luca Hänni und Prince Damien die Gewinner?

Wer gewinnt "Dance Dance Dance"? Für DJ Bobo ist das ziemlich klar: Er rechnet Luca Hänni und Prince Damien die besten Chancen aus! Nur wer an ihm vorbeiziehen kann, hat die Möglichkeit die Sendung als Gewinner zu verlassen! "Der Sieg geht nur über Prince Damien und Luca Hänni. Wer die schlägt, gewinnt", sagt der Schweizer.

Doch er wird es Luca Hänni trotzdem nicht einfach machen. DJ Bobo erklärt:"Bei ihm bin ich noch härter als bei den anderen. Ich will nicht, dass jemand denkt, dass er von mir bevorzugt wird, nur weil er wie ich Schweizer ist."

"Dance Dance Dance": Er hat keine Chance auf den Sieg!

Wer laut DJ Bobo kein Gewinner ist, ist David Odonkor. Der Schweizer spricht Klartext: "ER ist mit allem Glück der Welt in dieses Finale gerutscht. Tänzerisch reicht das bei ihm hinten und vorn nicht. Ohne seine Frau Suzan wäre gar nix gegangen. Sie war der Rohdiamant der Staffel." Scheint als würde sich das Finale am Ende also wirklich zwischen Sandy Mölling und Bahar Kizil sowie Luca Hänni und Prince Damien entscheiden....