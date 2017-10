Wer macht das Rennen bei "Dance Dance Dance"? Heute tanzen die Finalisten Sandy Mölling und Bahar Kizil, David und Suzan Odonkor sowie Luca Hänni und Prince Damien um den Sieg.

Luca Hänni und Prince Damien sind die Favoriten

Seit der ersten Sendung schaffen es vor allem zwei Kandidaten die Jury und das Publikum zu begeistern: Luca Hänni und Prince Damien. "Vor der ersten Show war ich extrem nervös, aber ich finde es einfach sehr interessant, dass man im Tanzen Emotionen rüberbringen kann. Sehr spannend und es macht mir wirklich Spaß", verriet Luca jetzt im Interview mit "Gala".

Luca Hänni träumt von "Let's Dance"

Ob der ganze Spaß am Tanzen auch zum Sieg führt, wird sich noch zeigen. Doch Luca Hänni hat Blut geleckt. Er würde jetzt auch super gerne bei "Let'S Dance" mitmachen. "Was mich sehr reizen würde, wäre "Let’s Dance". Da würde ich gerne mal dabei sein. Das ist dann ja im Vergleich zu "Dance Dance Dance" mit einer Partnerin zusammen und das ist natürlich sehr schwierig und nochmals eine andere Herausforderung", verriet Luca Hänni weiter. Vielleicht sehen wir also schon bald wieder auf dem Tanzparkett.