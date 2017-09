Dance Dance Dance: Heftige Diskriminierung bei RTL - Anna Maria D. aus Tönisvorst ist fassungslos. Schockiert berichtet sie von Geschehnissen beim Dreh von "Dance Dance Dance". „Gemeinsam mit meiner Familie hatten wir tolle Plätze und hatten einen tollen Blick auf die Bühne und das gesamte Publikum. Doch auf einmal bemerkten wir, wie eine Platzanweiserin drei Damen darum gebeten hat aufzustehen und die Plätze zu verlassen. Die Damen hatten wirklich tolle Plätze mit einem super Blick auf die Bühne“, fängt sie an.

Doch schon hier hat die Geschichte einen ganz üblen Beigeschmack. „Wir bemerkten schnell, dass es sich dabei um eine junge Dame mit dem Down-Syndrom und ihre Begleitungen gehandelt hat. Stattdessen durften sich drei sehr junge attraktive Damen auf die Plätze setzen. Die anderen mussten an den Rand, mit dem schlechtesten Blick den dieses Studio zu bieten hatte.“ Haben sich die Damen vielleicht nur auf die falschen Plätze gesetzt?

Dance Dance Dance: Eine schreckliche Begründung

Leider fiel Anna Maria D. deutlich auf, dass sämtlich Zuschauer mit offensichtlichen Behinderungen auf einer Ecke im Studio saßen. Eine Behinderten-Tribüne mit verbessertem Zugang und besserem Blick? Leider auch nicht, der Blick auf das Geschehen sei sogar sehr viel schlechter gewesen. „Auf Nachfrage wieso sich die nette Dame mit dem Down-Syndrom umsetzen musste, wurden wir nur mit einem ,Sowas möchte man nicht im Fernsehen sehen. Auch einen Blinden hätte man umgesetzt' vertröstet“, lässt Anna Maria die Bombe platzen.

Die Empörung ist groß, der Beitrag verbreitet sich wie ein Lauffeuer bei Facebook. Dementsprechend zügig meldet sich RTL zu Wort. Ähnlich wie schon beim Verafake-Skandal wird die Verantwortung Stück für Stück nach unten geschoben.

Nach "Verafake": RTL ändert die Regeln bei "Schwiegertochter gesucht"

„Niemand bei RTL oder auch im Auftrag von RTL darf andere Menschen auf die beschriebene oder andere Art diskriminieren. Niemand! Wir danken deshalb für den Hinweis und sind dabei, den Vorfall zu klären. RTL nimmt auf die Platzvergabe in TV-Studios keinerlei Einfluss, diese werden von den Ticketingfirmen im Auftrag der jeweiligen Produktionsfirma durchgeführt“, wird von RTL erklärt.

Immerhin hat der Sender in diesem Fall Glück, da es kein Beweismaterial gibt. Handys sind während einer Aufzeichnung üblicherweise verboten. Und so wird am Ende wohl Aussage gegen Aussage stehen.