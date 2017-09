Dance Dance Dance: Mirja du Mont und Jo Weil küssen sich -I, Interview zu "Die Schöne und das Biest" sagte "Harry Potter"-Star Emma Watson gegenüber Wunderweib schon: "Wenn du einen Menschen kennenlernen willst, oder ihm nicht nur körperlich nahe sein willst, dann lerne mit ihm Tanzen." Wie schnell das Tanzen verbinden kann, zeigten schon Rebecca Mir und Massimo Sinato bei "Let's Dance". Heute sind sie verheiratet.

Dance Dance Dance: Darum musste Sophia Thomalla gehen

Und offenbar flogen auch schon die ersten Funken bei "Dance Dance Dance". Im Gespräch mit RTL sagt Jo Weil frei heraus, dass etwas zwischen den beiden entstanden ist: "Wir sind uns zumindest menschlich so nahe gekommen. Doch, das ist eine Form von Liebe."

Mirja du Mont füg hinzu: "Heute küssen wir uns das erste Mal." Entweder beim Tanz zu "Kids" oder zu "Murder on the Dancefloor" werden wir es heute sehen. Es bleibt also vorerst bei einem Showkuss. Aber ob nun mehr als freundschaftliche Liebe dabei entsteht, sei mal dahingestellt. Ein tolles Paar geben sie bei "Dance Dance Dance" allemal ab.