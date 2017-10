"Dance Dance Dance"-Star Aminata Sanogo: Nippel-Blitzer!

Die meisten Promi-Damen schämen sich, wenn sie der Öffentlichkeit versehentlich ihre Nippel präsentieren - nicht so "Dance Dance Dance"-Star Aminata Sanogo. Sie ließ es am Wochenende auf Instagram absichtlich blitzen.

Ja, man sieht meinen Nippel. Wie verbringt ihr denn sonst euren Samstag so?! #freethenipple Ein Beitrag geteilt von Aminata Sanogo (@aminata_s) am 21. Okt 2017 um 11:23 Uhr

In einer komplett durchsichtigen Bluse, mit einem dunklen Blazer darüber posiert Aminata auf dem Bild für die Kamera. Obwohl das Oberteil wirklich alles preisgibt, reist Aminata ungeniert die Arme in die Höhe und ermöglicht ihren Fans so freien Blick auf ihre nackte Brust.

Micaela Schäfer: Nippelshow für die zukünftige Schwiegermama

"Ja, man sieht meinen Nippel", schreibt sie dazu. Mit dem Hashtag "freethenipple" macht sie ihren Anhängern zudem klar, dass das wirklich keine Panne, sondern volle Absicht ist.

Ihren Followern gefällt's: "Perfekt", "Ich finde den Nippel nicht schlecht" und "Magisch" schreiben sie in die Kommentare. Wenn es nach ihnen ginge, dürfte Aminata gerne häufiger solche Bilder posten...