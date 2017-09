"Dance Dance Dance"-Star Bahar Kizil: Traurige Figur-Beichte

Bahar Kizil wurde in der ersten Show von "Dance Dance Dance" gefeiert! Voller Power absolvierte sie ihren ersten Auftritt mit dem Hit "Survivor". Und auch ihre neuen Kurven wurden von der Jury, den Kollegen und den Fans bejubelt. Dabei hatte Bahar ausgerechnet wegen ihrer Figur Angst, an der Show teilzunehmen.

Bahar Kizil: „Wenn die mich so sehen, denken die bestimmt: Was ist mit der los?“

Gegen├╝ber RTL macht Bahar Kizil nun die traurige Beichte: „Wenn die mich so sehen, denken die bestimmt: Was ist mit der los? Die h├Ątten mich vielleicht gerne schlanker….“ Die S├Ąngerin hatte Angst vor ihrem TV-Comeback.

Nach dem Monrose-Aus 2011, hat sich Bahar Kizil aus der ├ľffentlichkeit rausgezogen. Sie studierte und arbeitete nebenbei als Kellnerin. Damals ver├Ąnderte sich auch ihr K├Ârper. „Kurz nachdem ich gesagt habe, ich will nichts mehr in der ├ľffentlichkeit machen, da ging es extrem schnell. Mein K├Ârper hat sich rasant ver├Ąndert. Es ist wie eine Schutzhaut, die sich mein K├Ârper angelegt hat“, so Bahar.

Bahar Kizil war unsicher, ob sie bei "Dance Dance Dance" mitmachen will

Doch trotz der ersten Bedenken bei der Tanzshow mitzumachen, hat sie sich daf├╝r entschieden - und sie k├Ânnte nicht gl├╝cklicher dar├╝ber sein. „Es war f├╝r mich nicht nur eine Tanzshow“, gesteht Bahar unter Tr├Ąnen. Die Musikerin hat sich freigetanzt!

Heute f├╝hlt sie sich wohl in ihrem K├Ârper, hat durch die Sendung zwei Kleidergr├Â├čen verloren. Jetzt kann sie endlich wieder Strahlen!