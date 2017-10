Bahar Kizil (29) - Plötzlich schlank! Durch die RTL-Show nahm der Ex-Monrose-Star etliche Kilos ab …

Bei "Dance Dance Dance" (freitags, 20.15 Uhr, RTL) tanzt sie sich in die Herzen eines Millionen-Publikums – und verlor ganz nebenbei zahllose überschüssige Kilos! Sängerin Bahar Kizil (29) hat durch das schweißtreibende Training für die RTL-Tanzshow ganze drei Kleidergrößen verloren.

Bahar Kizil: Vor der Show wog sie 82 Kilo!

In CLOSER enthüllt das ehemalige Monrose-Mitglied sein Schlank-Rezept …

„Meine Mama sagt mir jeden Morgen: ,Du hast schon wieder abgenommen‘", freut sich Bahar im CLOSER-Talk. Vor Beginn der Tanzshow wog die Brünette bei einer Größe von 1,58 Meter 82 Kilo. Doch durch das Training sind die Pfunde gepurzelt. "Ich habe drei Kleidergrößen verloren. Ich wiege mich zwar nicht, merke meine Erfolge aber an meiner Kleidung", gesteht Bahar.

Bahar Kizil: Viel Sport und eine Ernährungsumstellung

Neben dem Trainingsprogramm setzt die Sängerin auf eine Ernährungsumstellung. "Ich versuche, komplett auf Kohlenhydrate wie Pasta, Reis und Pizza zu verzichten. Ich esse mehr Suppe, Salat, Fleisch und Fisch", verrät sie. Und die Arbeit an der Traumfigur dauert an. "Momentan fokussiere ich mich darauf, viel Sport zu machen. Ich nehme Ballettunterricht und habe noch immer meinen Personal Trainer in Köln."

Druck will sich die 29-Jährige aber nicht machen. "Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meinem Körper wie momentan."