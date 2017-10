"Dance Dance Dance"-Star Sandy Mölling: Süße Baby-Überraschung

"Dance Dance Dance"-Star Sandy Mölling lächelt verliebt und hält das Baby fest in den Armen. Das Kleine liegt friedlich in den Händen der Sängerin. Aber moment mal: Haben wir etwa was verpasst? Ist Sandy Mölling heimlich Mama geworden?

Sandy Mölling: "Ich liebe sie jetzt schon so sehr!"

Nein, das süße Baby, das Sandy Mölling so zärtlich in den Armen hält, ist nicht ihr eigenes. Dabei handelt es sich um die kleine Naomi - die Nichte der Sängerin, die vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt hat. "Newest addition to the family! Meine Nichte Naomi! Ich liebe sie jetzt schon so sehr", schreibt Sandy Mölling stolz zu dem zuckersüßen Video.

Newest addition to the family Meine Nichte Naomi! Ich liebe sie jetzt schon so sehr!!!! Posted by Sandy Mölling on Dienstag, 3. Oktober 2017

Sandy Mölling: Traurige Beichte

"Dance Dance Dance"-Beauty Sandy Mölling hat selbst auch zwei Kids. Mit ihren beiden Söhnen und ihrem Freund lebt die Ex-No Angels-Sängerin in Amerika. Doch so happy sie und ihre kleine Familie sind, erst vor wenigen Tagen machte die 36-Jährige eine traurige Beichte. Sandy Mölling erlitt vor knapp 10 Jahren eine Fehlgeburt! "Ich kann mich glücklich schätzen 2 relativ unbeschwerte Schwangerschaften erlebt zu haben. Nach einer Fehlgeburt vor neuneinhalb Jahren gingen die Schwangerschaften danach zum Glück super aus. Ich habe zwei tolle Jungs und freue mich jeden Tag, den beiden beim Großwerden zusehen zu dürfen", schrieb sie sentimental in einem Post. Umso glücklicher ist sie, jetzt ihre zwei Jungs in den Armen zu halten.