Daniel Aminati in völliger Gaga-Werbung von Aldi - Was haben wir da grade gesehen? Daniel Aminati steht in Deutschlands bekanntestem Discounter und gibt den Fitness-Drill-Instructor. Die Aldi Kassierer trainieren auf Aminatis Anweisung im Supermarkt, während dieser markige Sprüche und Ernährungsweisheiten von sich gibt. Am Ende bekommt der Clip den Stempel "Von deiner Mudder empfohlen".

Das Feedback der Fans ist zudem ziemlich gut. Bei Facebook feiern ihn die User auf seiner Seite für den etwas absurden Blödelhumor der Werbung. Auch der Seitenhieb gegen Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" kommt gut an. Eine der von Aminati trainierten Aldi-Mitarbeiterinnen kauft nur eine Frühlingszwiebel ein. "Wir sind hier nich bei 'Mach dich blass'. Ich habe leider kein Foto für dich", sagt Aminati. So positioniert sich die Werbung auch deutlich gegen das fragwürdige Schönheitsideal der Modelbranche.

Daniel Aminati disst Heidi Klum

Nach dem Clip selbst kann man nur vermuten, was dahinter steckt. Bekannt ist nun aber, dass Aminati am 8. Mai eine "Mach dich krass"-Fitness-Kollektion bei Aldi herausbringt. Das beinhaltet Tops, JAcken, Shirts und Shorts mit dem Logo "Mach dich krass by Daniel Aminati". Zusätzlich verkauft Aldi dann auch Aminatis Online-Abnehmprogramm selbst.