Daniel Brühl: Schwerer Schicksalsschlag!

Daniel Brühl ist ein erfolgreicher Schauspieler und war in vielen Produktionen zu sehen. Nun muss er einen schweren Schicksalsschlag verkraften!

Daniel Brühl leitete die Bar Gracia in Berlin. Nur neun Monate nach der Eröffnung im Prenzlauer Berg ist schon wieder Schluss: Der Schauspieler muss die Bar schließen. „Das Restaurant hat vor zwei, drei Wochen zugemacht“, bestätigt seine PR-Agentin Regine Baschny in der „Bild“-Zeitung. „Es wurde einfach nicht so angenommen“, sagt sie weiter.

Die Gäste blieben in seiner Bar aus

In dem Tapas-Lokal blieben die Besucher aus. Und die, die da waren, schrieben vernichtende Kritiken im Netz. „Bei meinem Besuch war ich entsetzt, wie lieblos ... die Bar und das Essen gestaltet sind“, lautete das Urteil einer Gastro-Kritikerin. Mit seiner Bar fiel Daniel Brühl auf die Nase – was ihm bleibt, ist jedoch die Schauspielerei und dort ist er auch sehr erfolgreich.