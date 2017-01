Daniel Fehlow und Jessica Ginkel wollen noch mehr Babys!

Jahre lang wusste niemand, dass sie überhaupt ein Paar sind - doch nun zeigen "GZSZ"-Star Daniel Fehlow und Jessica Ginkel ihre Liebe der ganzen Welt. Im Interview plaudert die Schauspielerin jetzt sogar über Babypläne! Denn wenn es nach dem RTL-Star geht, wird ihr gemeinsamer Sohn kein Einzelkind bleiben!

Jessica Ginkel: "Ich will eine ganze Fußballmannschaft!"

Auf die Frage, ob sich die Schauspielerin und ihr Freund denn noch mehr Nachwuchs wünschen, grinst Jessica Ginkel gegenüber Gala: "Eine ganze Fußballmannschaft!" So so, dann haben Daniel Fehlow und sie aber noch ganz schön viel Arbeit vor sich!

Kinder ja, Hochzeit nein!

Erst im Februar gab das Paar ihre Beziehung bekannt. "Es ist in der Tat so, dass ich mit Jessica zusammen bin. Es ist sehr schön. Wir sind Eltern eines kleinen Sohnes. Er ist anderthalb Jahre alt. Wir haben das nicht geheim gehalten, es hat uns keiner danach gefragt. Wir sind jetzt vier Jahre zusammen", erklärte Daniel. Doch obwohl die beiden super happy sind, wollen sie nicht heiraten! "Es gibt keine Hochzeitspläne. Wir sind zusammen, das reicht uns, und wir brauchen dafür keinen Trauschein" , so Jessica Ginkel zu "BZ". Eine Trauung ist damit also ausgeschloßen, weiterer Nachwuchs aber definitiv nicht....