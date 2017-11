Daniel Flores: Baseball-Star stirbt mit 17 Jahren!

Daniel Flores ist tot. Der Baseball-Star starb im Alter von nur 17 Jahren.

Als Teenager erhielt er bereits einen Millionen-Vertrag. Mit 8 Jahren war er beim ersten baseball-Training. Er war einer der größten Nachwuchs-Talente in der Sportart. Im Alter von 16 Jahren wurde er als einer der größten internationalen Talente laut MLB.com geführt.

Daniel Flores stammt aus Venezuela. In dem Land schaffen es immer wieder junge Talente in die Baseballliga – auch Daniel Flores war einer davon. Um an einer Baseball-Akademie zu trainieren, hat er mit 13 Jahren die Insel verlassen.

Vor einigen Wochen traf ihn dann ein schwerer Schicksalsschlag: Er klagte über Rückenschmerzen und wurde von einem Arzt untersucht. Laut mehreren Medien haben die Mediziner Bauchspeicheldrüsenkrebs bei dem jungen Talent entdeckt. Am Mittwoch ist er an den Folgen der Krankheit verstorben. Es soll zu Komplikationen während der Behandlung gekommen sein.