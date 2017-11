Daniel Küblböck: Unerwartete Beichte!

In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um Ex-DSDS Teilnehmer Daniel Küblböck. Zuletzt sah man den Sänger bei seiner Teilnahme an der Tanz-Show "Let's Dance". Danach verschwand der 32-Jährige vorerst aus dem Rampenlicht. Viele Fans fragten sich: Was macht Daniel jetzt? In einem überraschenden Interview meldet sich Daniel nun wieder zu Wort und überrascht seine Fans mit unerwarteten Neuigkeiten.

Daniel Küblböck: Heißes Nackt-Selfie bringt Fans ins Schwitzen

Daniel Küblböck will Schauspieler werden

Wie Daniel jetzt in einem Interview mit "VIP.de" berichtet, habe er nach "Let's Dance" den Plan gefasst, Schauspieler zu werden. Dabei erzählt er: "Ich habe mich drei Jahre aus dem Verkehr gezogen, weil ich studiere in Berlin Schauspiel." Ebenfalls berichtet er: "Ich bin jetzt das dritte Jahr auf dem Europäischen Theaterinstitut und bin ein Student." Nach seiner Gesangskarriere folgt wohl nun ein Neustart als Schauspieler. Allerdings haben sich bei Daniel nicht nur seine Zukunftswünsche verändert, auch äußerlich ist der 32-Jährige nicht mehr wieder zu erkennen.

Daniel Küblböck ist nicht wieder zu erkennen

Während Daniel bei seiner DSDS-Teilnahme im Jahr 2003 als bunter Paradiesvogel bekannt war, ist der 32-Jährige mittlerweile nicht mehr wieder zu erkennen. Auf seinem "Instagram"-Profil präsentiert sich Daniel als gutaussehender, erwachsener Mann.

#theater #schauspiel #shakespeare #etiberlin #europe #germany #barbier #berlin #barber #actor Ein Beitrag geteilt von Daniel Kaiser Küblböck (@daniel_kaiserkueblboeck) am 15. Jul 2017 um 8:09 Uhr

Daniel Küblböck redet über seine Zukunftspläne

Bis seine Fans Daniel wieder live bestaunen können, müssen sie sich allerdings noch etwas gedulden. So erläutert Daniel: Bis September 2018 bin ich noch auf der Uni und danach werde ich mich am Theater bewerben, ich möchte gerne Theater spielen." Wir sind schon jetzt auf gespannt auf Daniels ersten Aufritt!