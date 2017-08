Heute ist ein ganz besonderer Tag für Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Vor genau zwei Jahren kam die kleine Sophia auf die Welt. Für den Geburtstag ihrer Tochter hat Dani sich etwas Besonderes einfallen lassen und ein süßes Gedicht auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht.

„Für meine kleine Prinzessin -

5 Schwangerschaftstests, 1000 Freudenschreie und die Gewissheit,

dass ich nun Mama werde,

so begann Deine Reise auf diese Erde.

Als ich erfahren habe, dass Du ein Mädchen wirst,

hatte ich ein breites Grinsen im Gesicht,

denn ich wusste, die Farben Deines Kinderzimmers

werden alles andere als schlicht.

Pink, Rosa und jede Menge Glitzersachen - Ich wusste: Das wird Deiner Mama jede Menge Freude machen-

Und wenn Du später mal Kinderfotos von Dir siehst, wirst Du vielleicht sagen:

‚Mama!! Warum musste ich immer rosa Klamotten tragen!!‘

Mit knapp 30 kg mehr trug ich Dich

9 Monate durch die Weltgeschicht',

hatte ständig Appetit auf so ziemlich JEDES Gericht

Am 20.8.2015 kam mein kleines Mädchen zur Welt

und eines war sofort sichergestellt:

Du bist der größte Schatz auf Erden

und glücklicher kann ich nicht werden!“

Papa Lucas Cordalis fasste sich auf seiner Facebook-Seite etwas kürzer und schrieb zu einem niedlichen Schnappschuss von sich und Sophia: „Alles Gute zum zweiten Geburtstag, mein kleiner Schatz. Der Papi liebt Dich über alles“.