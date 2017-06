Daniela Katzenberger äußert sich endlich zum Familienzoff!

Daniela Katzenberger und ihre Mama Iris Klein waren sich nicht immer einig, trotzdem waren sie stets ein Herz und eine Seele. Doch damit ist nun offenbar Schluss! Denn wie es aussieht, haben die beiden mittlerweile den Kontakt komplett abgebrochen! Jetzt äußert sich Daniela Katzenberger zu dem Drama.

Daniela Katzenberger: Hat der Todesfall die Familie zerstört?

Seit dem Tod von Jenny Frankhausers Papa herrscht schlechte Stimmung zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Familie. Als Iris Klein ihren 50. Geburtstag auf Ibiza feierte, war Daniela nicht dabei. Damals erklärte Iris bei Facebook: "Von Daniela haben wir seit dem 3. Mai nichts mehr gehört." Kurz nach dem Tod von Jennys Papa, zog sich Daniela Katzenberger zurück, um für ihre Schwester da zu sein. Was seit dem passiert ist, ist unklar. Doch schon zur Beerdigung war Daniela offenbar nicht da, postete stattdessen fröhliche Bilder.

Daniela Katzenberger: "Es ist sehr privat!"

Als Daniela Katzenberger nur in einem Facebook Live-Video gefragt wurde, ob sie wirklich keinen Kontakt zu ihrer Mama habe, antwortete sie: "Ich möchte nicht so viel darüber erzählen, weil es sehr privat ist." Und damit nicht genug. "Aber manchmal gibt es Menschen, die müssen akzeptieren, dass man seine eigene Familie hat. Dass man da halt nicht 24 Stunden am Tag Händchen halten kann, muss man halt auch mal akzeptieren", so Daniela Katzenberger weiter. Scheint als würde da der Haussegen mächtig schief hängen....