Daniela Katzenberger: Auf Haussuche in neuer RTL II Show - Privat, oder zumindest was die Beziehung zu ihrer Schwester Jenny Frankhauser und Mutter Iris Klein angeht, läuft es bei Daniela Katzenberger gerade offenbar nicht so rosig. Da kommt es wohl wie gerufen, dass sie ihre Energien nun in ein neues Projekt stecken kann. Bei RTL II kommt 2018 eine neue Show-Staffel über sie, Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. In der neuen Staffel werden die beiden Eltern ein neues Haus suchen.

Daniela Katzenberger: Sie bricht Mama Iris das Herz

Offiziell hat RTL II noch nichts verkündet, doch wie DWDL berichtet, habe man sich den Titel "Daniela Katzenberger - Mit Lucas auf Nestsuche" schützen lassen. Das sagt ja schon eine Menge darüber aus, was uns nächstes Jahr erwartet. Viele Daniela Katzenberger-Fans spekulieren ja schon seit einiger Zeit auf das zweite Katzenberger-Baby. Doch zumindest im TV hat die Haussuche nun wohl erstmal Vorrang.

Was beudet der Katzenberger-Umzug?

Wann genau die neue Staffel kommt und warum die kleine Familie auf einmal umziehen will, ist noch unklar. Da stellen sich direkt einige Fragen: Suchen sie ein Haus auf Mallorca oder doch in Deutschland? Muss vielleicht sogar ein neues Haus her, weil man sich aufgrund von weiterem Nachwuchs vergrößern will?