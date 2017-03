Daniela Katzenberger: "Bauch einziehen hilft nix"

Es muss eben nicht immer gleich ein Sixpack sein. Daniela Katzenberger zeigt ihren Fans gerne die unverblümte Wahrheit und so ist es für sie auch kein Problem, sich bauchfrei auf ihrer Facebook-Seite zu präsentieren.

"Guten Morgen, Sport-BH gekauft - Bauch einziehen hilft nix", schreibt sie zu den zwei Schnappschüssen von sich. Außerdem lässt sie ihre Fans noch wissen: „Überlege, ob ich mich aufs Laufband stelle (von laufen war nie die Rede, ha ha)“.

So viel Ehrlichkeit und Humor kommt bei den Fans sehr gut an. „Du bist einfach immer wieder so herzerfrischend ehrlich und zauberst mir mit deiner Art ein Lächeln ins Gesicht! Danke dafür“, ist unter dem Foto der Katze zu lesen. Die 30-Jährige legt eben viel Wert darauf, authentische Einblicke in ihr Privatleben zu geben und dafür lieben sie ihre Fans.