Daniela Katzenberger bekommt Hochzeitsshow auf RTL II - Es geht wieder los. Es wurde im TV in den letzten Monaten wieder etwas ruhiger um Daniela Katzenberger, doch bald werden wir wohl wieder eine ganze Menge neues Material zu sehen kriegen. Noch vor 24 Stunden kam heraus, dass Dani und Ehemann Lucas Cordalis für RTL II wohl vor laufender Kamera ein neues Zuhause suchen werden. Nun kommt direkt die nächste Meldung, dass Dani vorher schon gemeinsam mit Weddingplanner Eric Schroth auf RTL II Hochzeiten bewerten wird.

Daniela Katzenberger: Auf Haussuche in neuer RTL II Show

"Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" soll die Show heißen, wie RTL II offiziell bekanntgab. Drei Hochzeitspaare werden sich das Ja-Wort geben, bekommen aber das für eine Hochzeit recht schmale Budget von 3999 Euro vorgegeben.

In den acht Wochen, in denen die Paare ihre Hochzeiten planen sollen, begleiten Daniela Katzenberger und Eric Schroth die Kandidaten-Paare. Sie geben den Paaren Tipps und helfen so gut sie können, den Hochzeitstag ganz unabhängig vom Wettkampf zum schönsten Tag des Lebens zu machen. Am Ende müssen sie aber die knallharten Juroren sein, die bestimmen, welches Paar die schönste Hochzeit ausgerichtet hat.

Ab dem 28. September sehen wir Daniela Katzenberger dann in "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" in vier Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL II.