Daniela Katzenberger bekommt neue Fashion-Show bei RTL II

Daniela Katzenberger bekommt eine neue Show bei RTL II, in der es ausnahmsweise mal nicht um sie selber gehen soll.

In den Formaten um Daniela Katzenberger geht es meist um sie selbst – ob das „Babyglück“, das „Hochzeitsfieber“ oder „Weihnachtsfieber“. Meist dreht sich alles um den Alltag der Katze.

Darum geht es in dem neuen Format

Nun bekommt Daniela Katzenberger eine neue Fashion-Show bei RTL II, wo Frauen umgestylt werden sollen, wie „dwdl“ berichtet. In „Fashion in the Box“ wenden sich Frauen an Daniela Katzenberger, welche mit modischen Problemen zu kämpfen haben. Daniela Katzenberger schaut dann in den Kleiderschrank der jeweiligen Kandidatinnen. Von Experten erhalten sie dann ein komplett neues Outfit. Letztendlich werden die Kandidatinnen vor ihre Freundinnen treten, welche den neuen Look beurteilen sollen. Einen genauen Sendeplatz gibt es noch nicht. Offenbar soll „Fashion in the Box“ im Herbst ausgestrahlt werden.