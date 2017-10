Daniela Katzenberger: Darum kommt kein zweites Baby

Noch vor Kurzem sprachen Daniela Katzenberger (31) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (50) öffentlich über ein Geschwisterchen für Tochter Sophia (2). Doch im exklusiven "Closer"-Gespräch erklärt die Kult-Blondine plötzlich: „Ein zweites Kind ist im Moment leider nicht so einfach möglich.“

Seit Daniela Katzenberger 2009 im Rahmen der Auswanderer-Show „Auf und davon“ berühmt wurde, ist sie aus der Medienbranche nicht mehr wegzudenken. Aktuell steht sie mit ihrem Wedding Planner Eric Schroth (27) vor der Kamera. In ihrer gemeinsamen Show „Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis“ (donnerstags, 20.15 Uhr, RTL II) stellen sie Paaren eine besondere Challenge: Für 3.999 Euro sollen die eine Traumhochzeit auf die Beine stellen. Am Ende entscheiden Daniela und Eric, welches Paar sich dabei am besten geschlagen hat.

Außerdem betreibt die Kult-Blondine erfolgreich ihre App „Love and Style“, veröffentlichte vor Kurzem ihr fünftes Buch „Eine Tussi speckt ab“ und ganz nebenbei stehen öffentliche Auftritte und Charity-Aktionen an. Dazu kommt noch: Seit die Katze und ihr Lucas mit der gemeinsamen Tochter Sophia nach Mallorca gezogen sind, verbringt die Pfälzerin auch noch einen Großteil ihrer freien Zeit im Flugzeug. Die Familie hat ihren Hauptwohnsitz extra auf die Insel verlegt, damit Töchterchen Sophia in Ruhe aufwachsen kann: „Wir wollen dort als nahezu normale Familie leben“, erklärt Daniela.

Doch auf Zuwachs müssen die drei zurzeit erst mal verzichten

Denn im "Closer"-Interview beichtet die Katze: „Eigentlich wollten wir schnell noch mal schwanger werden. Aber dadurch, dass ich viel unterwegs bin und sich mein Eisprung nicht immer meinem Terminkalender anpasst, scheint es vorerst nicht zu klappen. Und wir wollen uns keinen Druck machen und haben den Plan mit dem zweiten Kind vorerst aufgeschoben.“ Der Grund für diese Entscheidung liegt auf der Hand: Danielas stressiger Alltag. „Wenn ich drehe, verlasse ich meist morgens um 7 Uhr das Hotel und bin oft erst gegen Abend zurück. Ein 13-stündiger Arbeitstag ist in der Branche keine Seltenheit“, sagt Daniela und fügt hinzu: „Aktuell arbeite ich wie ein Schwein.“ Ganz schön viel Stress!

Daniela Katzenberger: Baby-Überraschung nach der Show

Klar, dass die Nachwuchsplanung da schwerfällt: „Dann müsste mir Lucas schon ein Röhrchen mitgeben, das ich immer dann rausholen könnte, wenn ich gerade meinen Eisprung habe“, sagt Daniela und überspielt mit ihrem natürlichen Witz eine traurige Entscheidung. Doch die Vernunft siegt: „Ich bin so viel unterwegs. Lucas kümmert sich wirklich perfekt um die Kleine. Da brauche ich mir zwar keine Sorgen machen. Ich kenne keinen besseren Vater. Aber für ein zweites Kind muss ich den Kopf frei haben und will Lucas nicht zumuten, das auch noch alles zu stemmen.“ Und auch Daniela selbst will sich mehr Zeit für ihre zweite Schwangerschaft nehmen: „Ich möchte diese Phase genießen und dann auch mal Auszeiten nehmen können. Das geht aktuell aber nicht.“ Probleme gab es wegen der Entscheidung zwischen dem Paar aber keine. „Wir sehen das beide genau gleich und wollen das Richtige zur richtigen Zeit“, sagt Daniela mit einer Mischung aus vernünftigem und traurigem Unterton...

Mehr erfahrt Ihr im Video: