Daniela Katzenberger: Darum lebt sie lieber im Ausland

Heute Abend kämpfen Daniela Katzenberger, Angelina Kirsch und Esther Schweins um den „Promi Shopping Queen“-Titel. Geshoppt wird in Hamburg und auf Mallorca, ganz nach dem Motto „Glänzend aufgelegt“.

Während der Sendung überrascht Daniela allerdings mit einem emotionalen Geständnis und erklärt, warum sie lieber im Ausland lebt. „Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir ganz normale Eltern sind. Da sind ja kaum Deutsche. Die haben keine Ahnung, wer das blonde Wesen ist“, witzelt die 30-Jährige. Besonders für ihre Tochter Sophia wünscht Dani sich eine möglichst normale Kindheit.

„Wenn ich mit der Kleinen in Deutschland unterwegs bin, das dauert schon sehr lange. Man wird schon sehr viel erkannt. [...] Hier auf Mallorca fühlt man sich sehr viel freier“, erklärt sie weiter. Ungestört essen oder einkaufen gehen zu können, ist für die kleine Familie also ein großer Luxus, auf den sie auch in Zukunft nicht verzichten möchte.