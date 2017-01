Daniela Katzenberger: Das ist ihr Dschungelcamp-Favorit

Nur noch zwei Folgen, dann ist das Dschungelcamp für dieses Jahr auch schon wieder vorbei. Wie viele andere verfolgt auch Daniela Katzenberger die beliebte Show. Wer so kurz vor dem Ende ihr Favorit ist, hat sie ihren Fans auf Facebook verraten.

Daniela Katzenberger drückt Marc Terenzi die Daumen

Chancen auf den Sieg haben zu diesem Zeitpunkt noch Thomas Häßler, Hanka Rackwitz, Marc Terenzi und Florian Wess. Und tatsächlich ist die 30-Jährige für Marc Terenzi.

Am 16. Januar und damit zu Beginn der Show gab sie auf Facebook schon einmal preis, welche Kandidaten ihr es zu diesem frühen Zeitpunkt angetan hatten. Und schon damals setzte der Reality-TV-Star auf Marc Terenzi:

"Ich finde Fräulein Menke irgendwie witzig, Marc Terenzi ist nett und Honey hat für mich seit gestern auch Sympathiepunkte gesammelt."

Ob ihr Favorit im großen Finale am Samstag tatsächlich die Krone holt? Gut möglich, denn viele Fans der Kult-Blondine sind ebenfalls für den 38-Jährigen, wie in den Kommentaren deutlich wird. Und auch in unserer Umfrage beansprucht er die Spitzenposition klar für sich.