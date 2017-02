Daniela Katzenberger: Das sagt sie zur Trennung von Lucas Cordalis

Schon länger wird darüber spekuliert, ob sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis getrennt haben. Jetzt äußert sich die Blondine zu Wort!

Daniela Katzenberger hält ihre Fans bei Facebook auf dem Laufenden – und seit neustem macht das TV-Sternchen auch Live-Videos. Dort beantwortet sie Fragen der Fans, plaudert über ihre Diät oder den „Bachelor“.

Angeblich sollen sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis getrennt haben. Aber was ist an den Gerüchten dran? „Ich bin ja auch schon zum dreißigsten Mal schwanger dieses Jahr“, scherzte Daniela Katzenberger. An der Trennung ist also nichts dran. Und Nachwuchs steht leider auch nicht an.