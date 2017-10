Daniela Katzenberger: Das tut Lucas Cordalis nur für sie

Im Hause Katzenberger ist Lucas Cordalis neben seiner Frau Daniela und Töchterchen Sophia in der Unterzahl. Das scheint den 50-Jährigen allerdings nicht zu stören, denn an pinke Sachen dürfte er sich inzwischen schon gewöhnt haben.

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 4. Okt 2017 um 4:15 Uhr

Nun geht er allerdings einen Schritt weiter und begleitet seinen Liebling ins Nagelstudio, um sich eine Pediküre zu gönnen. Auf Instagram postete die TV-Blondine einen Schnappschuss von ihrem Schatz und schrieb dazu: "Ich habe ihn hergeschleppt. Er tut natürlich so, als würde es ihm nicht gefallen.“ Lucas schaut zwar noch ein wenig skeptisch, scheint die Fußpflege aber trotzdem zu genießen.

„Ich finde es toll, wenn Männer auch ihren Körper pflegen und es sich gut gehen lassen!", freut sich ein Fan in den Kommentaren unter dem Schnappschuss. Ob der Musiker Daniela von nun an wohl häufiger in den Beauty-Salon begleiten wird?