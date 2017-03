Daniela Katzenberger: Diese Bachelor-Kandidatin ist ihre Favoritin!

Nächste Woche entscheidet sich, wer bei den Überraschungs-Dates Bachelor Sebastian Pannek für sich gewinnen und ins Finale einziehen wird. Daniela Katzenberger hat auf jeden Fall schon eine Favoritin auf den Sieg. Geht es nach der Kult-Blondine, erhält Clea-Lacy die letzte Rose.

Gestern gehörte Clea-Lacy neben Viola und Erika zu den glücklichen Drei, mit denen Sebastian Pannek vor dem Finale nächste Woche ein romantisches Einzeldate verbringen wird. Für das Finale der Kuppel-Show wünscht sich TV-Star Daniela Katzenberger, dass die Halb-Brasilianerin am Ende die Auserwählte des Bachelors ist.

Auf die Frage eines Fans bei Facebook, ob Daniela eine Favoritin habe, antwortete die Katze: "Die hübsche Brünette aus Rastatt. Sie wirkt auf mich sehr familiär und bodenständig. Ich mag sowas."

Daniela Katzenberger: Sie drückt Clea-Lacy die Daumen!

Tatsächlich konnte die 25-Jährige den Bachelor mit ihrer sympathischen Art überzeugen und entwickelt sich langsam zur Geheimfavoritin. Schließlich erhielt sie in der letzten Folge sogar die erste Rose von Sebastian Pannek.



Der Bachelor wartete nicht bis zur offiziellen Entscheidung, sondern übergab der Bürokauffrau noch während des Dinners in einer alten Südstaaten-Villa die begehrte Eintrittskarte in die nächste Runde.

Sie ist Daniela Katzenbergers Favoritin: Lea-Clacy. Foto: Istagram/clea_lacy

Und auch Clea-Lacy scheint ziemlich begeistert von dem 30-Jährigen zu sein: "Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was Schmetterlinge im Bauch sind." Beste Voraussetzungen dafür, dass endlich mal ein Liebespaar aus der Kuppel-Show hervorgeht.

Wir sind gespannt, ob Daniela Katzenberger mit ihrem Tipp richtig liegt und in zwei Wochen die Wahl tatsächlich auf Clea-Lacy fällt!