Daniela Katzenberger: Doch schwanger? Sie kauft schon Babykleidung!

Uups, hat sich Daniela Katzenberger mit diesem Foto selber verraten? Immer wieder wird spekuliert, ob sie und ihr Mann Lucas Cordalis endlich Baby Nr.2 erwarten. Jetzt zeigt sich Daniela Katzenberger plötzlich mit Babyklamotten in der Hand! Bestätigt sie damit versehentlich die Baby-News?

Daniela Katzenberger: Die Barbies werden zur Nebensache!

Eigentlich wollte Daniela Katzenberger nur ein Foto mit überfüllten Barbie-Regalen zeigen. "Oh Gooott, ich wäre als Kind so durchgedreht hier", schreibt sie schmunzelnd hinzu! Doch die Puppen werden zur Nebensache! Denn was sofort auffällt: Daniela Katzenberger hält Baby-Bodys in ihrer Hand! Doch für wen? Tochter Sophia wird im August bereits zwei und ist mittlerweile richtig groß geworden. Ob sie in die kleinen Sachen passt, ist eher fraglich! Sind sie etwa wirklich für Baby Nr. 2?

Daniela Katzenberger postet immer wieder verdächtige Bilder

Immer wieder postet Daniela Katzenberger verdächtige Fotos. Mal verzichtet sie auf Kaffee, dann wölbt sich ihr Kleid verdächtig um ihren Bauch! Zuletzt sorgte sie mit einem Bild von sich und Lucas Cordalis für Gesprächsstoff. Darauf küssen sich die beiden und er hält liebevoll die Hände auf ihrem Bauch. Tja, und nun shoppt sie auch noch Babysachen. Es würde wohl niemanden wundern, wenn Daniela Katzenberger schon bald ganz offiziell die Baby-Bombe platzen lässt...