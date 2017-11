Daniela Katzenberger: Schwerer Schicksalsschlag!

Schon seit vielen Jahren ist Daniela Katzenberger mit diversen Shows bei RTL II zu sehen. Nun muss die Blondine aber einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Die Traumhochzeit von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis holte bei RTL II sensationelle Quoten und auch sonst laufen ihre Shows in der Primetime eigentlich nicht schlecht.

Erst vor wenigen Tagen startete ihre neue Sendung „3 Boxen, dein Style“ im Nachmittagsprogramm des Senders. Die Show mit Daniela Katzenberger musste einen bitteren Tiefstwert hinnehmen – so wenige Zuschauer hatte Daniela Katzenberger wohl noch nie!

Am gestrigen Donnerstag verfolgten die neue Episode um 16 Uhr nur noch insgesamt 70.000 Zuschauer, wie „DWDL“ berichtet. Der Marktanteil lag bei desaströsen 1,3 Prozent in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum sah es sogar noch schlechter aus: Hier schalteten nur noch 0,6 Prozent ein. Im Vergleich zum Vortag gingen also nochmal 100.000 Zuschauer verloren.

Ob RTL II noch lange „3 Boxen, dein Style“ im Programm haben wird, ist anhand der Quoten wohl unsicher. Es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis der Sender die Show auf dem Sendeplatz wieder streicht…