Daniela Katzenberger: Geheimplan enthüllt!

Sie ist die Kultigste unter den Blondinen: Daniela Katzenberger (31) hat den Bogen raus! Die Katze mauserte sich in wenigen Jahren zum Universal-Star in Medien, Werbung und Buchbranche – mit einem Näschen fürs Geschäft. Und jetzt wird sie auch noch Design-Ikone. In der Show 3 Boxen, dein Style verschönert die Pfälzerin Kandidatinnen mit Mode-Problemen. Ein neuer Meilenstein in Danielas Karriere und ein weiterer Schritt in ihrem raffinierten Geheim-Plan, wie "Schöne Woche" enthüllte...

Daniela Katzenberger: Angst um Tochter Sophia!

Denn das Motto der Katze lautet offenbar: Besser gut nachgemacht, als selber schlecht ausgedacht! Mit der Masche fährt die Frau von Lucas Cordalis (50) und Mama von Sophia (2) auf Erfolgskurs. Ihre neue Zeitschrift Daniela erinnert stark an Barbara, ein Magazin, das sich um Publikumsliebling Barbara Schöneberger dreht. Bei ihrem ersten Roman Mieze Undercover kommen selbst Hera-Lind-Fans ins Schwärmen. Und wer denkt bei Danielas Show Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis nicht an Linda de Mols Traumhochzeit?

Macht Daniela jetzt Guido Maria Kretschmer Konkurrenz?

Jetzt wildert die Katze auf dem Terrain von Designer Guido Maria Kretschmer (52). Wie in seiner Stylingsendung Shopping Queen wird auch Daniela das Modegeschehen in ihrem Format aus dem Off kommentieren.

Muss sich Guido jetzt warm anziehen? Keine Angst – die Katze krallt sich gute Jobs, aber sie kratzt keine Kollegen! Die Shows laufen zu unterschiedlichen Zeiten, Daniela schnappt Guido also keine Fans weg. Ganz sicher wird sie 3 Boxen, dein Style ihren eigenen Stempel aufdrücken.