Daniela Katzenberger gibt endlich die Hochzeits-Lüge zu!

Also doch! Seit Monaten wird gemunkelt, dass Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Wahrheit gar nicht verheiratet sind! Der Grund: Auf einem Dokument, dass die "Bild" vor wenigen Wochen veröffentlichte, ist Lucas noch immer als ledig eingetragen. Zur standesamtlichen Trauung ist es also offenbar nie gekommen. Bisher wich die Katze dem Thema immer wieder aus. Bis jetzt!

Daniela Katzenberger: "Ich finde es sehr verletztend!"

In der neusten Ausgabe von "Neue Woche" lässt Daniela Katzenberger plötzlich die Bombe platzen! "Wir sind kirchlich verheiratet. Mehr nicht", gibt sie zu. Damit sind Lucas Cordalis und sie zwar vor Gott ein Ehepaar, gesetzlich sind sie allerdings nicht Mann und Frau.

Doch Daniela Katzenberger nimmt sich in Schutz. Denn für sie sind die beiden Mann und Frau! Auch ohne gesetzlichen Trauschein! "Wir sind katholisch kirchlich verheiratet. Ich stand da in einem wunderschönen Brautkleid, der Pfarrer war echt und Millionen haben es gesehen. Und gerade weil so viele Menschen vor dem Bildschirm dabei waren, finde ich es verletzend, wenn man mir sagt, das sei eine Fake-Hochzeit gewesen", so die 31-Jährige.

Daniela Katzenberger: Der standesamtliche Termin sorgte für viel Wirbel

Von Anfang an sorgte der Termin im Standesamt für viel Gesprächsstoff. Kurz nach der TV-Trauung im Juni hieß es vom Management: "Die standesamtliche Trauung hat außerhalb der kirchlichen Zeremonie und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Den beiden lag und liegt sehr am Herzen, den Termin (…) und alle weiteren Details privat zu behandeln." Blöd nur, dass Daniela selbst was ganz anderes behauptete: „Wir haben erst Mitte August Zeit fürs Standesamt.“

Jetzt kommt raus, dass sie es auch ein Jahr nach der Hochzeit noch nicht bis ins Standesamt geschafft haben. Über die Gründe dafür wird aber weiterhin geschwiegen....