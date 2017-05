Das sind aber bitterböse Vorwürfe. Erst kürzlich hatte sich Daniela Katzenberger ein paar Tage aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Sie wollte ihrer Schwester Jenny Fankhauser beistehen, deren Vater war völlig überraschend verstorben. Doch ausgerechnet, am Tag seiner Beerdigung, soll die Katze mit Abwesenheit geglänzt haben. Via Facebook nimmt Jenny Frankhauser traurig Abschied von ihrem geliebten Papa. Darunter kritisieren einige ihrer Follower, dass Daniela Katzenberger offenbar nicht an Jennys Seite ist: „Dafür, dass deine tolle Schwester dich unterstützen wollte, sieht man tolle Fotos von heute von ihr. Ihr geht es ja richtig super. Sorry liebe Jenny aber das ist unterste Schublade.“ Dazu ein Foto von der strahlenden Daniela Katzenberger, welches am Tag der Beerdigung entstanden sei soll.

Jenny Frankhauser: 1. Statement nach dem Tod ihres Vaters

Facebook / Screenshot

Offenbar ist die Stimmung zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser insgesamt nicht sehr gut: „ENDLICH SPRICHT ES MAL JEMAND AUS......Jenny hat fast alle Postings( auf der Seite ihrer Schwester) mit einem WÜTENDEN SMILEY versehen...RICHTIG SO...Sie als Schwester, lebt halt ihr normales Leben weiter...EMPATHIE ist eben nicht jedermanns Stärke!!!!! P.S.: Ich weiß Jenny das Du es nicht magst wenn man Deine Schwester kritisiert...ABER manchmal geht es nicht anders .Und da alles in der Öffentlichkeit stattfindet sehen wir eben auch wie SIE damit umgeht.“

Fraglich, ob Daniela Katzenberger ihre Schwester wirklich im Sich gelassen hat

Ob Daniela Katenberger ihre Schwester Jenny Frankhauser nun tatsächlich im Stich gelassen hat, oder ihre Fans sich da in etwas reinsteigern, was möglicherweise von außen betrachtet alles in ein falsches Licht rückt, wissen wohl nur die Beteiligten selbst.