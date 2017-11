Daniela Katzenberger: Bösartige "Facebook“-Hetzte von ihrer Mutter

Die neusten "Facebook"-Posts von Iris Klein und ihrem Mann Peter sorgen in der Öffentlichkeit für mächtig Aufsehen. In unverblümter Sprache hetzt die Mutter der Katze mit ihrem Mann gegen Flüchtlinge und Angela Merkel. Was sagt Daniela Katzenberger zu den Posts ihrer Mutter?

Iris Klein hetzt auf "Facebook"

Auf der "Facebook"-Seite der Katzenberger Mama, Iris Klein und ihrem Mann Peter, sorgen einige Posts für Aufregung. So postet das Paar ein Visual Statement mit dem Spruch: "Eingezäunte Weihnachtsmärkte und offene Grenzen ... Genau mein Humor." Schon in der Vergangenheit sorgte die 50-Jährige mit einigen "Facebook"-Posts für negative Schlagzeilen. Auch die Bundeskanzlerin wird auf der "Facebook"-Seite von Iris und Peter angefeindet.

Die Fans von Iris Klein stimmen ihr zu

Obwohl Iris und ihr Mann Peter für die "Facebook"-Posts viel Kritik erhalten, scheinen ihre Fans hinter ihnen zu stehen. So schreiben diese unter den fragwürdigen Beitrag: "Find ich gut, dass sie das hier posten!" oder "Oh ja das stimmt". Daniela äußerte sich bis jetzt noch nicht zu den Posts ihrer Mutter.