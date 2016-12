Daniela Katzenberger: Ihre Verwandten schwänzen ihr Weihnachtsfest!

Seit Wochen ist Daniela Katzenberger fleißig unterwegs, um ein tolles Weihnachtsfest für ihre Familie auf die Beine zu stellen. Location, Deko, Essen - alles wird ordentlich geplant, nichts wird dem Zufall überlassen. Doch nun muss die Katze einen bitteren Tiefschlag einstecken! Denn viele aus der Familie haben gar keine Lust auf das Fest mit der Blondine!

Das verriet jetzt Mama Iris Klein. Der einfache Grund: Sie wollen nicht vor die Kamera. Denn Daniela Katzenberger lässt natürlich ihre Fans nicht nur an den Vorbereitungen im TV teilhaben. Am 24. 12 feiert sie vor laufenden Kameras auch das Fest live (RTL II, 20.15 Uhr)! Darauf haben die meisten einfach keine Lust. Iris Klein erklärt bei Facebook: "Langsam werden wir nervös .....Morgen fliegen Peter und ich nach Österreich um mit der Familie Weihnachten zu feiern ......Jedoch möchte nicht Jeder vor die Kamara und wir werden dann die Feiertage wieder zu Hause sein um mit der restlichen Familie ganz Privat zu feiern. Also wundert Euch nicht, wenn einige fehlen!"

Schon bei der Hochzeit von Daniela Katzenberger schienen nicht alle Lust darauf zu haben im TV zu sehen zu sein. Opa Gernot und auch Danielas Bruder sollen nicht dabei gewesen sein. Auch jetzt wird die 30-Jährie auf einige ihrer Liebsten verzichten müssen...