Daniela Katzenberger ist jetzt brünett!

Wow, was für eine Veränderung! Daniela Katzenberger ist die wohl berühmteste Blondine im deutschen Fernsehen! Doch jetzt zeigt sie sich völlig überraschend mit dunklen Haaren - und sieht damit richtig heiß aus!

Daniela Katzenberger: "Hab das mal getestet!"

"Ihr Lieben! Vielen von euch raten mir ja immer zu einer anderen Haarfarbe oder zu einem neuen Haarschnitt. Hab das jetzt mal getestet", schreibt Daniela Katzenberger grinsend bei Facebook. Doch wer genau hinschaut, weiß sofort: Die Katze hat sich die Haare nicht wirklich gefärbt, sie spielt bloß auf ihrem Handy mit verschiedenen Haarfarben und Frisuren.

Die viele Frisuren der Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger zeigt sich nämlich nicht nur urplötzlich brünett. Sie präsentiert auch eine dunkelblonde Mähne, einen Kurzhaarschnitt und graublonde Haare.

"Was gefällt euch am besten?", will sie dabei von ihren Anhängern wissen. Und die reagieren sofort. "Brünett steht Daniela super, aber blond ist man bei ihr gewohn", "Auch wenn du ja ne Natur-Brünette bist, find ich braun nicht gut" oder "Eine hübsche Frau kann nichts entstellen....Finde alle stehen dir super...", kommentieren sie fleißig.

Die Katze bleibt blond

Doch auch wenn Daniela Katzenberger mit ihren Haaren gerne experimentiert. Wirklich färben oder schneiden würde sie ihre Mähne nie. Denn sie ist schließlich ihr Markenzeichen. "Das Umstyling würde mir meinen Kontostand ruinieren. Ich würde Millionen verlieren, wenn ich mir meine Haare abschneiden und braun färben lassen würde", erklärte Daniela schon früher gegenüber "Closer".