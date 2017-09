Daniela Katzenberger: Jenny Frankhauser total empört

Gestern lief die erste Folge von Daniela Katzenbergers neuer RTL2-Show "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis", und im Vorfeld äußerte sich die TV-Blondine erstmals zum Streit mit Schwester Jennifer Frankhauser. "Ich liebe meine Familie über alles und ich meine wirklich jedes einzelne Familienmitglied. Auch meine Schwester – ich lieb' sie trotzdem, egal was sie sagt", beteuerte Dani gegenüber "Promiflash".

Jenny Frankhauser: Große Sorge um Danielas Schwester

Doch offenbar konnten diese Wort das Herz ihrer Schwester nicht erweichen. Die empörte sich nun öffentlich in einem Post über Daniela. Via Snapchat ließ sie Dampf ab: "Sie schreibt privat so böse Dinge über mich und im gleichen Atemzug kommt so ein Geheuchle... bin sprachlos."

Daniela reagierte noch nicht auf die neuen Vorwürfe

Und weiter: "Werde mich etwas zurückziehen. Ich habe einfach keine Kraft mehr dafür. Bis bald." Wer von den beiden nun die Wahrheit sagt, weiß wohl nur die Familie selbst. Auf jeden Fall klingt es nicht so, als würde der Schwesternstreit bald beigelegt werden...

Eskaliert war die Situation nach dem plötzlichen Tod von Jenny Frankhausers Vater. Den Trauerfall hatte Daniela Katzenberger via Facebook publik gemacht und war anschließlich nicht zur Trauerfeier angereist. Zwei Fauxpas, die Jenny ihr bislang nicht verzeihen konnte. In Interviews bezeichnete sie sie als herzlos und egoistisch.