Daniela Katzenberger: Jetzt packt sie über ihre Hochzeit aus!

Aktuell bewertet Daniela Katzenberger in ihrer Show "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" (Donnerstags, 20.15 Uhr, RTL II) von fremden Paaren und fiebert bei der Planung ganz schön mit. Sie selbst wagte den Schritt vor den Altar bereits im letzten Jahr und heiratete vor Millionen Zuschauern live im TV. (Auch, wenn die Standesamtliche Trauung offenbar niemals stattgefunden hat und Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zumindest vor dem Gesetzt noch ledig sind.)

Und bei dem Anblick der fremden Paare kommen natürlich auch der Katze die Erinnerungen an ihren Tag wieder hoch. Wenn auch nicht nur die schönen Momente!

Daniela Katzenberger: Pannen bei der Hochzeit

Im Interview mit RTL II verrät Daniela Katzenberger, welche Pannen sie selbst an ihrem großen Tag erleben musste! "Es hat den ganzen Tag in Strömen geregnet, der Himmel war fast schwarz und es braute sich ein echtes Unwetter zusammen. Ständig hat es gedonnert, sogar eine Wetterwarnung wurde herausgegeben. Ich habe mich schon klitschnass am Altar stehen sehen. :) Aber der Wettergott hatte ein Einsehen. Eine Stunde bevor es losging, war der Himmel wieder blau und es kam sogar ein bisschen die Sonne raus", lacht sie. Und damit genug, denn auch die kleine Sophia machte am wichtigsten Tag ihrer Eltern Ärger!

Daniela erklärt:"Eine echte Herausforderung war auch Sophia zu beruhigen. Sie wollte natürlich immer zu Lucas und mir. Wir hatten sie extra nach hinten gesetzt, doch dort war sie sehr aktiv und hat die komplette Blumendeko zerrupft. Vielleicht wird sie später mal Floristin?!"

Daniela Katzenberger: "Mein Hochzeitskleid passte nicht mehr!"

Kurz vor der Trauung gab es dann noch ein kleines Kleid-Desaster für Daniela Katzenberger! "Bei der letzten Anprobe, passte plötzlich mein Hochzeitskleid nicht mehr. Ich habe ja abgespeckt, um in mein Traumkleid zu passen und meine Ernährungsumstellung war so erfolgreich, dass das Kleid kurz vor dem Ja-Wort nochmal enger gemacht werden musste", so die TV-Blondine.

Nicht zu vergessen: "Mama Iris sorgt natürlich für den größten Lacher. Sie hatte nach der Kirche, dem Brautstraußwerfen und Torte anschneiden solchen Hunger, dass sie fast zu McDonalds gefahren wäre. Zum Glück kam dann das Essen."

Doch trotz der Pannen bleibt der Tag für Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis unvergesslich.