Daniela Katzenberger: Kritik für Lolita-Foto!

Da wollte Daniela Katzenberger den #throwbackthursday ganz öffentlich mit ihren Fans auf Facebook feiern, schon gibt es wieder Schimpfe. Die Katze hat ein Foto von sich hochgeladen, auf dem sie süße 13 Jahre alt ist. Allerdings denkt man schon ein bisschen an Lolita, wenn man sich das Bild anschaut. Daniela Katzenberger ist auf dem Schnappschuss in einem Planschbecken zu sehen, kess grinst sie in die Kamera, hält eine Blume in der Hand. Dazu schreibt sie: „13 Jahre alt und mitten in der Pubertät. Hauptsache das Planschbecken ist rosa.“ Obwohl das Foto wirklich süß ist, kassiert Daniela Katzenberger doch eine Menge Kritik.

Daniela Katzenberger erntet Kritik

Viele finden, Daniela Katzenberger sollte ihre Vorbildfunktion deutlich ernster nehmen: „Hi Daniela ich mag dich wirklich sehr und du bist ne Süße zweifelsohne...aber wie würdest du es finden wenn deine Tochter mal so Fotos postet? Es ist erschreckend wenn man sieht was sich im Internet alles so abspielt...fördere es nicht noch! Sei mir nicht böse aber denk mal darüber nach....!“ und auch andere Mütter sind nicht so richtig begeistert: „Ich würde mich sehr erschrecken wenn ich meine 13 jährige Tochter so posen sehen würde“ oder „Wenn ich von meiner Tochter solche Fotos sehen würde... Handy bzw Fotoverbot bis sie 18 ist“ heißt es in den Kommentaren. Dafür sticht vielen mal wieder die Haarfarbe von Daniela Katzenberger ins Auge. Mit dunklen Haaren kommt Dani gut an und mittlerweile kann man es definitiv nicht mehr ausschließen, dass die Katze sich bald mit neuer Haarfarbe präsentiert.