Daniela Katzenberger leistet sich fiesen Foto-Fail auf Facebook!

Normalerweise ist Daniela Katzenberger die Königin der Perfektion. Doch sogar bei einem Medienprofi wie Daniela schleichen sich ab und zu kleine Fehler ein. So wie es aktuell passiert ist. Eigentlich wollte die kultige TV-Blondine ihre Fans nur darauf aufmerksam machen, dass über Weihnachten ziemlich viel geschlemmt hat. Nun will sie wieder kürzer treten, mit Hilfe ihres Fitness-Programms, für das sie wirbt. Doch eine kleine Panne lässt Daniela Katzenberger auffliegen und ziemlich unglaubwürdig erscheinen. Aber seht selbst:

Manchmal verzockt sich Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger scheint sich etwas verzockt zu haben. Ihre Weihnachtssause kam etwas übertrieben rüber und besonders viele wollten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auch nicht unbedingt am Heilig Abend bei ihrem Besuch in der Kirche beobachten. Doch das hat Daniela gar nicht weiter persönlich genommen. Sie wollte es einfach mal ausprobieren, wie sie ihren Fans später erklärte. Dass die Einschaltquoten ziemlich miserabel waren, war der TV-Katze am Ende des Tages ziemlich egal. Und wer weiß, was Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bereits für Pläne für das neue Jahr geschmiedet haben.

Insgesamt war 216 durchaus ein erfolgreiches Jahr für Daniela und Lucas. Auch wenn ihr im TV übertragenes Weihnachtsfest nicht gut beim Publikum ankam, hat das Traumpaar ganz sicher schon einiges vor. Man darf sich überraschen lassen. Wenn Daniela Katzenberger auf Facebook allerdings Fotos teilt, sollte sie unbedingt aufpassen. Leider suchen manche ihrer Follower auch einfach ein Haar in jeder Suppe.