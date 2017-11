Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Angst um Papa Costa!

Sie bangen um seine Gesundheit! Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) erleben hautnah mit, wie Costa Cordalis (73) um seine Genesung kämpft. Es sind schwere Zeiten für den Sänger und seine Familie. Doch er gibt die Hoffnung nicht auf...

Mallorca, mittwochs, 16.15 Uhr. Während draußen die Sonne scheint, stemmt Costa im Fitnessstudio mühsam Gewichte und stöhnt: „Es ist kräftezehrend, aber ich will endlich wieder fit werden!“

Seit Anfang Juli ist nichts mehr, wie es war... Costa stürzte in seiner mallorquinischen Finca in Santa Ponsa beim Aussteigen aus der Badewanne und brach sich seinen rechten Knöchel gleich zweimal. Es folgte eine dreistündige Operation unter Vollnarkose – und nun der quälende Weg zurück in ein agiles Leben.

Bis heute hat der Dreifachvater starke Schmerzen und immer noch Probleme beim Gehen. Doch der 73-Jährige lässt sich nicht unterkriegen, arbeitet akribisch an seiner Genesung! „Ich gehe zwei- bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio“, verrät der Sänger "Closer" völlig ausgepowert.

Es ist ein schwerer Kampf, der an den Nerven zehrt

„Der Arzt kann nicht sagen, wie lange ich noch unter Beschwerden leiden muss. Dabei habe ich im Winter wieder viele Auftritte – und dafür ist es wichtig, gut zu Fuß zu sein“, sagt er.

Trotz starker Schmerzen will der Wahl-Mallorquiner sein anvisiertes Pensum komplett absolvieren. Allein im Sommer trat er 25 Mal auf – allerdings stets sitzend auf einem Hocker. „Ich kämpfe für meine Gesundheit. Wer das Dschungelcamp überlebt hat und dort als König herausging, den kriegt so schnell nichts klein“, gibt er sich siegessicher. Nicht, dass sich der Schlager-Barde bei allem Ehrgeiz übernimmt.

Auf eines kann er sich in jedem Fall verlassen: Sein Sohn Lucas sowie Schwiegertochter Daniela sind ständig an seiner Seite. „Costa ist uns allen sehr wichtig und liegt uns am Herzen. Da ist es selbstverständlich, dass wir uns um ihn kümmern“, sagt die Blondine. So optimistisch wie Costa ist sie nicht: „Er macht nur kleine Fortschritte – das ist schon beunruhigend, aber er kämpft!“, sagt sie. Schließlich ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. „Daher machen wir uns natürlich große Sorgen um ihn!“, so die Katze. „Aber sein Wille und seine Disziplin waren schon immer vorbildlich“, fügt Lucas stolz hinzu. Denn Costa möchte sein Workout weiterhin durchziehen – bis er endlich wieder topfit ist.

Allein im Sommer hatte der Schlagersänger 25 Auftritte. Allerdings musste er diese auf einem Hocker sitzend absolvieren – die Schmerzen, die er durch seinen Sturz hat, sind einfach zu groß. „Wer das Dschungelcamp überlebt hat, den kriegt so schnell nichts klein“, gibt er sich kämpferisch.

Daniela Katzenberger ist bald mit seiner neuen Show „3 Boxen, dein Style“ (ab dem 20. Nov. wochentags, 16 Uhr, RTL II) im TV zu sehen und hat trotz eines hohen Arbeitspensums stets ein Auge auf den stark angeschlagenen Schwiegerpapa Costa. „Ich schätze ihn sehr … als Schwiegervater, als Opa, als Mensch und alles, was ihn ausmacht“, flötet die Blondine.

