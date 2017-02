Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ehe-Drama

Ist es das Ende ihrer großen Liebe? Der sonst so fröhliche TV-Star wirkt in letzter Zeit häufig traurig und bedrückt. Ehemann Lucas Cordalis hingegen scheint immer mehr aufzublühen...

Stecken Daniela und Lucas in einer Krise?

Doch was steckt dahinter? Böse Gerüchte werden immer lauter, dass die Ehe der beiden in einer tiefen Krise stecken würde. Tatsächlich macht das Paar auch öffentlich mittlerweile immer öfter einen angespannten und distanzierten Eindruck. Es wirkt sogar so, als wären sie nur noch wegen Baby Sophia zusammen. Offensichtlich ist zwischen den beiden etwas vorgefallen, das ihr Glück in Gefahr gebracht hat. Was genau passiert ist, erfahrt Ihr im Video: