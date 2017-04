Immer wieder gibt es Gerüchte, dass die Ehe zwischen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis am Ende sein könnte, doch jetzt verdichten sich die Hinweise. Die Stimmung zwischen dem Paar ist merklich abgekühlt. Haben sich die beiden voneinander entfernt?

In der Öffentlichkeit wirken die beiden wie ein glückliches Paar, doch privatere Aufnahmen deuten an, dass zwischen Daniela und ihrem Lucas nicht alles rund läuft. Am Strand von Mallorca kümmert sich vor allem Lucas um die kleine Sophia während der TV-Star telefoniert und Selfies von sich macht.

Nähe zwischen den beiden sucht man vergebens. "Wenn man nicht aufpasst, verliert man sich als Paar schnell aus den Augen", betont die Kult-Blondine vor kurzem sogar selbst. Und gegenüber "Schöne Woche" gab die 30-Jährige zu: "Es gehört doch ein Stück weit dazu, dass der Haussegen schief hängt."

Daniela Katzenberger: Sie konzentriert sich auf Sophia

Das klingt als sei die Verliebtheit der Anfangszeit mittlerweile abgeklungen. Wenn es zum Streit kommt, soll es meist Lucas sein, der einlenkt und schlichten möchte. Auch, dass Daniela sich voll und ganz auf Sophia und ihre Zukunft konzentriert und Lucas kaum noch wahrnehmen soll, scheint dem Glück der beiden nicht gerade förderlich zu sein.

Ob das auf Dauer gut geht oder ist am Ende Scheidung der letzte Ausweg für das Paar? Das wäre besonders im Hinblick auf ihre gemeinsame Tochter sehr traurig. Hoffentlich finden die beiden doch noch einen Ausweg aus dieser schlimmen Liebeskrise!