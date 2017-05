Daniela Katzenberger: Lucas hat sein Versprechen gebrochen

Daniela Katzenberger (30) wirkt genervt, enttäuscht, verärgert – und verzweifelt. Ehemann Lucas (49) hat sein großes Versprechen kurz vor dem ersten Hochzeitstag am 4. Juni gebrochen. Packt die Katze nun für immer ihre Sachen?

Nachdem sie auf einem Flug von Köln nach Mallorca von Betrunkenen angepöbelt worden war und erst nach Mitternacht aufgelöst auf der Baleareninsel ankam, hätte sie sich so gewünscht, dass ihr Lucas nun für sie da sei und sie trösten würde. Doch der hatte keine Zeit – er stand bei der Saisoneröffnung der Großraumdisko Mega-Park tags drauf auf der Bühne. Obwohl er und sein Vater letztes Jahr angekündigt hatten, dass damit Schluss sei! „Ich trete nicht mehr im Mega-Park auf. Den Leuten dort geht es weder um schöne Melodien noch anspruchsvolle Texte. Die wollen einfach nur in einer Drei-Tages-Freiluftpsychiatrie saufen. Denen ist ganz egal, was für ein Hansel singt“, erklärte Costa damals in „Bild“. Jetzt ist er mit seinem Sohn wieder Dauergast dort!

Daniela Katzenberger braucht Lucas jetzt mehr denn je

Nach ihrem schrecklichen Erlebnis mit den Betrunkenen im Flieger muss es für Daniela doppelt schlimm gewesen sein, dass Lucas sein Versprechen nicht hielt und wieder vor grölenden, lallenden Massen singt. War es der Schock, der sie am nächsten Tag in die „Clinica Santa Ponsa“ zu Dr. Jens Döhring trieb? Der Arzt ist auch auf Kardiologie spezialisiert – und Daniela musste schon einmal wegen Herzproblemen auf Mallorca eingeliefert werden (2010). Zu viel Stress? Zu viel Ärger?

In der Vierzimmerwohnung auf der Baleareninsel fühlt sie sich jedenfalls nicht wohl. „Die Frauen dort sprechen ja nur Spanisch und maximal Englisch. Und ich bin kein so großes Sprachtalent. Ich übernehme es ein wenig von meiner Tochter, die es schon besser kann als ich. Sie kann bestimmt schon fünf Wörter. Ich kann zwei“, erklärt sie enttäuscht.

Daniela Katzenberger: Große Sorge um Tochter Sophia

Daniela wollte eigentlich in Köln ein neues Zuhause finden

„Leider ist bisher noch nichts daraus geworden“, erklärte sie gerade der Deutschen Presseagentur. Eigentlich sollte sie dort glücklich sein, wo ihre Lieben – Lucas und Töchterchen Sophia (fast 2) – leben. Aber: „So ein richtiges Gefühl von Heimat habe ich nicht mehr, seit ich aus Ludwigshafen weggezogen bin.“ Hat Lucas das Liebesglück verspielt?