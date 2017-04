Hach, wie schön!

Um ihrer Schwester eine Freude zu machen, hat Jenny Frankhauser auf ihrer Facebook-Seite ein Video von sich veröffentlicht, in dem sie für Daniela Katzenberger singt. „Ist nicht professionell, ist nicht perfekt, aber es kam mir einfach so“, schreibt sie dazu. „Hatte schon den ganzen Tag einen Ohrwurm und der musste mal raus. Hier, Mäuschen. Nur für dich, mein kleiner Spatz“.

Die Überraschung scheint ihr gelungen zu sein, denn kurz darauf teilte die TV-Blondine gerührt das Gesangsvideo ihrer Schwester. „Du weißt, wie sehr ich dieses Lied liebe... Du weißt, dass ich es liebe, wenn du es singst“, schreibt sie mit einem weinenden Smiley. Doch sie hat auch eine Botschaft an Jenny. „Sei nicht immer so unsicher, sei nicht immer so ängstlich...Sei wie du bist, denn so bist du perfekt“, fordert Dani sie auf.

Unsicher muss Jenny tatsächlich nicht sein, denn für ihren Gesang erhält sie von den Fans viel Lob. „Wunderschön gesungen“, freuen sich ihre Follower und teilten das Video bisher schon über 100 Mal.