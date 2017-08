Daniela Katzenberger: Neue Liebe!

Es ist kein einfaches Jahr für Daniela Katzenberger gewesen: Erst der Bruch mit Mama Iris und Schwester Jenny, dann die Fake-Gerüchte um ihre Ehe mit Lucas Cordalis. Das Leben der Kult-Blondine wurde in den vergangenen Monaten ganz schön durchgeschüttelt...

Daniela Katzenberger: Fieser Angriff von Iris Klein!

Obwohl Dani nicht mit privaten Fotos geizt und ihren Fans viele intime Einblicke gewährt, gibt es eben doch viele blinde Flecken in ihrem Leben - Dinge, die man eben nicht über die "Katze" weiß. Nun sind Bilder aufgetaucht, die auf einmal alles in ein ganz anderes Licht rücken. Offenbar hat Daniela tatsächlich längst mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen und nun jemanden an ihrer Seite, dem sie völlig vertrauen kann. Wer die neue Liebe in ihrem Leben ist, erfahrt Ihr im Video: