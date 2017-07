Daniela Katzenberger: Neue Vorwürfe von Anne Wünsche

Die Anschuldigungen gegen Daniela Katzenberger werden immer heftiger: Die Kult-Blondine liefert sich nicht nur seit Wochen eine öffentliche Schlammschlacht mit Schwester Jenny Frankhauser, und sogar Mama Iris Klein scheint sich von ihrer Tochter abgewendet zu haben. Der Grund: Sie werfen Dani vor, sich nach dem Tod von Jennys Vater nicht um die Familie gekümmert zu haben. Im Gegenteil: Sie soll den Trauerfall sogar öffentlichkeitswirksam für ihre Zwecke vermarktet haben. Heftige Aussagen, die ganz schön am Image des TV-Stars kratzen...

Jenny Frankhauser: "Sophia weiß nicht, wer ich bin"

Anne Wünsche geht auf Daniela los

Doch damit nicht genug: Jetzt bekommt Daniela auch noch Gegenwind von einer RTL 2-Kollegin. Ausgerechnet Anne Wünsche erhebt schwere Vorwürfe gegen die "Katze"...

" Mittlerweile weiß ich, dass oft ihr Lachen und ihre Freundlichkeit gespielt sind und ich finde das schade. Man kann mich jetzt dafür hassen, aber ich habe nun mal diese Erfahrungen gemacht und schon vor dem öffentlichen Streit meine Meinung zu Daniela geändert", ätzte der "Berlin - Tag & Nacht"-Star erst kürzlich gegen Daniela Katzenberger. Gegenüber inTouch legt Anne Wünsche jetzt noch mal nach. "Diva, fake, egoistisch", schimpft sie über die Blondine.

Vergrault Daniela Katzenberger ihre Fans?

Besonders übel: Eigentlich war Anne Wünsche mal ein großer Fan von Daniela Katzenberger. Immer wieder schwärmte sie auch öffentlich von ihrem Vorbild. Doch das Blatt scheint sich jetzt gewendet zu haben - und dass, obwohl Daniela doch eigentlich alles tut, um die Fans auf ihrer Seite zu behalten...

Was passiert ist, dass sich Anne Wünsche nun gegen sie stellt, erfahrt Ihr in der neuen inTouch - ab 20. Juli am Kiosk!