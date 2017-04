Natur pur: Daniela Katzenberger überrascht mit braunen Haaren

Fast hätten wir sie nicht erkannt!

Es ist kein Geheimnis, dass die blonden Haare von Daniela Katzenberger ihr Markenzeichen sind. Nun überraschte sie ihre Fans allerdings mit einem Schnappschuss der ganz besonderen Art.

Auf ihrer Facebook-Seite postete die 30-Jährige ein Bild von sich mit braunen Haaren. „Habe seit 14 Jahren nicht mehr meine Naturhaarfarbe gesehen“, schreibt sie dazu. „Schon irgendwie komisch“. Den Fans scheint der Look allerdings trotzdem sehr gut zu gefallen.

Viele vergleichen die dunkelhaarige Katze sogar mit „King of Queens“-Schauspielerin Leah Remini. „Auf dem Bild siehst du aus wie Carrie“, schreibt ein begeisterter Follower. Ob Dani sich wohl irgendwann dazu durchringen kann, dauerhaft zu ihrer Naturhaarfarbe zurückzukehren? Zum Glück kann sie bis dahin ja immer mal wieder diese Perücke aufsetzen und sich die Sache noch einmal gut überlegen, bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft. Den Support ihrer Fans wird sie so oder so haben - egal mit welcher Haarfarbe.