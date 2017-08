Daniela Katzenberger postet "Vagina"-Foto

Daniela Katzenberger schockt ihre Fans mit einem Vagina-Foto. Dabei geht es aber nicht etwa um ein Bild ihres Geschlechtsteils, sondern um den Schriftzug "Vagina".

Da will man sich in der Drehpause nur schnell einen Smoothie besorgen und dann sowas Musste gerade so lachen als ich gesehen habe, was auf der Flasche steht Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 31. Aug 2017 um 5:23 Uhr

Aus unerfindlichen Gründen scheint der sich nämlich auf ihrer "Smoothie"-Flasche zu befinden.

Daniela Katzenberger findet den Vagina-Schriftzug witzig

"Da will man sich in der Drehpause nur schnell einen Smoothie besorgen und dann sowas", schreibt Daniela Katzenberger neben ihr Instagram-Bild. "Musste gerade so lachen als ich gesehen habe, was auf der Flasche steht."

Den Grund für den Schriftzug nennt sie aber nicht. Vielleicht ist es ein Werbegag der Smoothie-Firma, oder einfach ein Fotoshop-Scherz von der Katze selbst. Denn: Normalerweise steht auf den schwarzen Fläschchen der Marke "trué fruits" nicht "Vagina", sondern "Vanille".

Lucas Cordalis & Daniela Katzenberger: Vagina-Fail

Wie dem auch sei - Daniela Katzenbergers Fans finden es witzig. Sie schreiben: "Haha, das ist ja ne Überraschung" und "Geil" - dazu schicken sie etliche lachende Smileys. Bleibt nur noch zu sagen: Guten Durst, liebe Katze!