Daniela Katzenberger: Tragischer Todesfall in ihrer Familie!

Schock-Nachricht für Daniela Katzenberger: In ihrer Familie gab es einen schlimmen Todesfall!

Der Vater von ihrer Schwester Jenny Frankhauser ist überraschend gestorben. In einem Statement von Daniela Katzenberger heißt es dazu: „Ihr Lieben. Heute gab es in unserer Familie einen schlimmen Trauerfall. Der Papa meiner Schwester ist leider plötzlich und völlig unverhofft gestorben. Ich werde mich ein paar Tage zurückziehen. Ich muss mich jetzt um meine kleine Schwester kümmern und für sie stark sein. Vielen Dank für euer Verständnis.“

Nicht nur die Katzenberger-Familie, sondern auch die Fans sind total geschockt und posten bei Facebook zahlreiche Beileidsbekundungen. Eigentlich hält Daniela Katzenberger ihre Fans in den sozialen Netzwerken täglich auf dem Laufenden, nun könnte es vorerst etwas ruhig um das TV-Sternchen werden, denn sie will sich in der schweren Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Daniela und Jenny sind Halbschwestern: Jenny stammt aus der dritten Ehe von Iris Katzenberger, Daniela aus der Beziehung von Iris Klein und Jürgen Katzenberger.