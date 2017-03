Auch wenn Daniela Katzenberger kein Problem damit hat, sich ihren Fans auch mal ungeschminkt zu zeigen, so macht sie doch kein Geheimnis daraus, eigentlich ein echtes Glamour-Girl zu sein.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte sie nun ein altes Foto mit ihren Fans. „Mama und ich (Karneval 1997)“, schreibt sie dazu. „Da war ich 11 Jahre alt. Viel Farbe im Gesicht fand ich halt schon immer irgendwie toll“.

So viel Humor und Ehrlichkeit kommt bei ihren Followern gut an. „Deine Ma hat sich überhaupt nicht verändert“, ist unter dem Schnappschuss aus dem Familienalbum zu lesen. „Bei dir ist nun weniger mehr“. Mit ihrer natürlichen Seite konnte Daniela in der Vergangenheit immer wieder bei ihren Fans punkten – zuletzt sogar mit diesem Wuschel-Familien-Foto aus dem Badezimmer.