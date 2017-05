Daniela Katzenberger: Schwere Vorwürfe von Mama Iris!

DAS ist richtig heftig. Daniela Katzenberger gerät häufiger mal in Kritik. Meistens nörgeln völlig Fremde via Facebook an der kultigen Blondine herum. Dabei scheinen die Möglichkeiten etwas falsch zu machen nahezu unerschöpflich zu sein. Kindererziehung, Ehe, Mode, Ernährung, Daniela Katzenberger scheint überhaupt nichts zu können. Zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man sich ihre Facebookseite mal genauer betrachtet. Doch dass sich nun ihre eigene Mutter Iris Klein gegen Daniela Katzenberger wendet, ist ziemlich ungewöhnlich. Noch dazu sind die Vorwürfe die Iris ihrer Tochter macht, ziemlich heftig. Seht HIER im VIDEO, was die wütende Mutter ihrem eigenen Kind vorwirft:

Im Netz gibt es viel Hass gegen Daniela Katzenberger

Übriges nicht das erste Mal, dass Daniela Katzenberger kritisiert wird. Angeblich soll die Luft zwischen der Katze und ihrer kleinen Schwester Jenny Frankhauser ziemlich dick zu sein. Allerdings soll es auf Facebook eine Hass-Gruppe geben, die es auf Daniela Katzenberger regelrecht abgesehen hat. Dort wurde beispielsweise verbreitet, ihr Ehemann Lucas Cordalis würde mittels Flirt-App eine Affäre suchen. Und eben auch, dass Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser zerstritten seien. Allerdings geht es in dieser Gruppe lediglich darum, gegen Daniela Katzenberger zu hetzen. Das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, als wenn Mama Iris Klein das Wort gegen ihre geliebte Tochter richtet.